25.10.2017 (17:35)

Минобороны России завершает работы по созданию арктических технических средств служб тыла

На полигонах 3-го ЦНИИ Минобороны России завершаются государственные испытания арктической кухни КА-250/30ПМ, арктической хлебопекарни ХПА-500/30ПМ, арктической цистерны ЦВА-10/30ПМ и арктического хозяйственно-складского модуля.

Проверку полностью прошло технологическое оборудование, в том числе в специальной климатической камере (Бронницы, Московская обл.), испытаны и проверены водоходные свойства образцов, в том числе с преодолением препятствий.

На арктических кухнях опробовано приготовление пищи, а на арктических хлебопекарнях выпекли хороший хлеб.

Все технические средства созданы на базе ДТ-30ПМ - модернизированного двухзвенного гусеничного плавающего транспортёра, который специально предназначен для транспортировки в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью при температуре окружающей среды от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 40.

Также стоит отметить, что образцы уникальные, не имеют мировых аналогов.

Арктическая кухня рассчитана на 250 питающихся и предназначена для приготовления и транспортирования горячей пищи в условиях Арктической зоны и других регионах с особо тяжелыми природно-климатическими условиями.

Для этих же условий создана арктическая хлебопекарня которая способна выпекать до 700 кг хлеба. Вторые две машины разработаны для перевозки воды и продовольствия.

Во всех образцах применены автономные системы электроснабжения с дизель электростанцией мощностью до 100 кВт, также образцы предусматривают наличие резервных дизель электростанций. Кузова оборудованы отопительно-вентиляционными установками, системой подогрева технологического блока и автоматизированной системой пожаротушения.

В случае успешных испытаний образцы начнут закупаться уже в будущем году. Техникой планируется обеспечивать воинские части, дислоцированные в районах Крайнего Севера, отдаленных и труднодоступных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока.

Впервые эти образцы были продемонстрированы в Ленинградской области в ходе совместного специального учения сил и средств технического и тылового обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России.

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