25.10.2017 (18:33)
Россия и Катар подписали межправительственное Соглашение о военно-техническом сотрудничестве
Россия и Катар подписали в Дохе межправительственное Соглашение о военно- техническом сотрудничестве (ВТС).
Подписи под документом поставили глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммад аль-Аттыйя.
Также в присутствии двух министров представители «Рособоронэкспорта» и Минобороны Катара подписали меморандум и рамочный контракт в сфере ВТС.
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