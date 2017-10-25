25.10.2017 (18:33)

Россия и Катар подписали межправительственное Соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Россия и Катар подписали в Дохе межправительственное Соглашение о военно- техническом сотрудничестве (ВТС).

Подписи под документом поставили глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммад аль-Аттыйя.

Также в присутствии двух министров представители «Рособоронэкспорта» и Минобороны Катара подписали меморандум и рамочный контракт в сфере ВТС.

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