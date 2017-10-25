25.10.2017 (17:08)

Более 500 российских военнослужащих подняты по учебной тревоге в Таджикистане

Подразделения российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, подняты по тревоге в рамках стартовавшего батальонного тактического учения.

Военнослужащие в составе тактической группы отработают учебно-боевые задачи по поиску, блокированию и уничтожению условного противника в горной местности на полигоне Ляур в 40 км от Душанбе.

Также в ходе тактических эпизодов будут отработаны вопросы взаимодействия мотострелков с подразделениями специальных войск, приданных им на усиление.

Всего в учении, которое продлится до конца недели, принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице