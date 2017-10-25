25.10.2017 (17:04)

В Самаре обсудили вопросы обеспечения военнослужащих постоянным жильем

В Самаре состоялось совещание в формате круглого стола с представителями 15 воинских частей и соединений, дислоцированных в Самарской области, на тему жилищного обеспечения военнослужащих.

На совещании с докладами выступили представители самарского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» и самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье». Они рассказали об изменениях в законодательстве по накопительно-ипотеченой системе и кредитных программах «Военная ипотека», о порядке подачи документов и их оформлении.

Отдельно были затронуты вопросы подачи документов на снятие залога с купленного жилья, использования средств материнского капитала и по 245 приказу Министра обороны Российской Федерации от 24 апреля 2017 года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице