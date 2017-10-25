Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

25.10.2017 (16:35)

Подводный крейсер Северного флота «Воронеж» уничтожил условную группировку кораблей у побережья Новой Земли

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Воронеж» подводных сил Северного флота успешно выполнил ракетную стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по условной цели в районе архипелага Новая Земля.

Ракетная стрельба состоялась в рамках морского тактического учения, проходившего под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Виктора Соколова. По замыслу учения подводники нанесли поражение отряду кораблей условного противника.

Пуск ракеты прошёл в штатном режиме из подводного положения. По данным объективного контроля стрельба была выполнена с заданной точностью. Все полётные и технические параметры подтверждены. Приводнение произошло в назначенном районе у побережья Новой Земли.

При выполнении ракетной стрельбы и в ходе всего тактического учения экипаж подводного крейсера «Воронеж» продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

Район выполнения учебно-боевых задач был заранее закрыт для полётов и судоходства.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Подводные силы , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false