25.10.2017 (16:28)
В Екатеринбурге завершился сбор со штатным военным духовенством ЦВО
В Екатеринбурге завершился сбор с помощниками командиров по работе с верующими военнослужащими, прибывшими из соединений и воинских частей Центрального военного округа. Его участники подвели итоги работы в летнем периоде обучения.
Сбор открылся молебном в храме-памятнике на Крови. Богослужение возглавил епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Затем в окружном Доме офицеров состоялось пленарное заседание.
Заместитель начальника управления Центрального военного округа по работе с личным составом подполковник Николай Данилов высоко оценил работу помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и вручил грамоты за усердие и разумную инициативу иереям Владимиру Устинову и Владимиру Первушину.
С основным докладом выступил начальник отделения по работе с верующими военнослужащими Управления по работе с личным составом Центрального военного округа Игорь Агафонов, который подвел итоги работы должностных лиц и определил задачи деятельности на предстоящий 2018 год.
На заседании также выступили муфтий уральского муфтиата Сибгатулла Хаджи Сайдуллин и руководитель отдела Екатеринбургской епархии Илья Новожилов.