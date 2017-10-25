25.10.2017 (16:28)

В Екатеринбурге завершился сбор со штатным военным духовенством ЦВО

В Екатеринбурге завершился сбор с помощниками командиров по работе с верующими военнослужащими, прибывшими из соединений и воинских частей Центрального военного округа. Его участники подвели итоги работы в летнем периоде обучения.

Сбор открылся молебном в храме-памятнике на Крови. Богослужение возглавил епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Затем в окружном Доме офицеров состоялось пленарное заседание.

Заместитель начальника управления Центрального военного округа по работе с личным составом подполковник Николай Данилов высоко оценил работу помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и вручил грамоты за усердие и разумную инициативу иереям Владимиру Устинову и Владимиру Первушину.

С основным докладом выступил начальник отделения по работе с верующими военнослужащими Управления по работе с личным составом Центрального военного округа Игорь Агафонов, который подвел итоги работы должностных лиц и определил задачи деятельности на предстоящий 2018 год.

На заседании также выступили муфтий уральского муфтиата Сибгатулла Хаджи Сайдуллин и руководитель отдела Екатеринбургской епархии Илья Новожилов.

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