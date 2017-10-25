25.10.2017 (16:19)

Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота «Азов» направляется в Черное море через Босфор

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Азов» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и взял курс на Севастополь.

В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море.

В Средиземном море экипаж БДК «Азов» принимал участие в мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского морского сражения в греческом порту Пилос.

БДК «Азов» носит имя линейного корабля «Азов», экипаж которого отличился в сражении, проявив героизм и воинское мастерство.

Прибытие корабля в Севастополь запланировано на 26 октября.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице