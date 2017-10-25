25.10.2017 (16:01)
Министр обороны России впервые в истории прибыл с официальным визитом в Катар
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Катар, где планируется подписание двустороннего межправительственного Соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).
Это первый в истории России визит главы военного ведомства в Доху.
Состоятся переговоры Сергея Шойгу с государственным министром по делам обороны Катара Халидом бен Мохамадом аль-Аттыйей.
В ходе совместной работы стороны обсудят перспективы взаимодействия в военной области.
Планируется, что Министр обороны России будет принят эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. На встрече предстоит рассмотреть вопросы глобальной и региональной безопасности.
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