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25.10.2017 (16:01)

Министр обороны России впервые в истории прибыл с официальным визитом в Катар

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Катар, где планируется подписание двустороннего межправительственного Соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).

Это первый в истории России визит главы военного ведомства в Доху.

Состоятся переговоры Сергея Шойгу с государственным министром по делам обороны Катара Халидом бен Мохамадом аль-Аттыйей.

В ходе совместной работы стороны обсудят перспективы взаимодействия в военной области.

Планируется, что Министр обороны России будет принят эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. На встрече предстоит рассмотреть вопросы глобальной и региональной безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны , Международная деятельность , Визит
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