24.10.2017 (15:48)

«Красная звезда» рассказывает о визите Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Филиппины

В газете «Красная звезда» в среду публикуется материал об официальном визите главы российского военного ведомства на Филиппины, где он также участвовал в совещании министров обороны стран АСЕАН и с партнерами по диалогу («СМОА плюс»).

Сообщается о начавшемся летно-тактическом учении военно-транспортной авиации и о ходе межвидового российско-индийского учения «Индра-2017» на полигоне Сергеевский в Приморском крае.

В очередном номере помещен репортаж с учения одного из ракетных полков РВСН в Западной Сибири, в ходе которого корреспондент газеты наблюдал за действиями батальона охраны и разведки по нейтрализации «диверсионно-разведывательной группы противника».

Кроме того, публикуются путевые заметки из Республики Молдова, где недавно побывал специальный корреспондент «Красной звезды».

В рамках проекта «Электронная приемная», реализуемого совместно с Управлением Министерства обороны РФ по работе с обращениями граждан (Общественной приемной Министра обороны РФ), на вопросы читателей отвечает начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

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