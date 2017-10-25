25.10.2017 (15:44)

Разведчики ЮВО завершили спецподготовку в горах Северного Кавказа

Разведчики воинских частей Южного военного округа (ЮВО), завершили горную подготовку на полигоне Дарьял в Республике Северная Осетия-Алания.

Особенностью полевого сбора стало прохождение военнослужащими так называемого «Входного контроля», когда им необходимо было сдать зачеты по военной топографии, огневой, тактико-специальной и горной подготовке.

«Входной контроль» разработали преподаватели центра подготовки разведчиков. Основная его цель –– узнать начальный уровень знаний каждого бойца и подразделения в целом, чтобы определить индивидуальный подход к их обучению.

За время сбора военнослужащие научились тактико-специальным приемам ведения общевойскового боя в горах, бесшумной ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности, использованию современных комплексов автоматизации и средств связи.

В ходе альпинистской подготовки разведчики освоили навыки применения альпинистских ледорубов, жумаров, карабинов и веревок с целью преодоления скалистых участков местности различной крутизны и сложности.

Завершением обучения на полигоне Дарьял стали зачетные упражнения по всем видам боевой подготовки с розыгрышем учебных дуэлей между подразделениями и восхождением в гору Арау-хох.

Всего на занятия было привлечено более 300 разведчиков ЮВО.

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