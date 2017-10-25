25.10.2017 (13:50)

Отряд кораблей Балтийского флота отработал учебные задачи в Бискайском заливе в рамках военно-морского присутствия в Мировом океане

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола», находящийся в дальнем походе, отработал ряд учебно-боевых задач в Бискайском заливе.

В ходе выполнения учебно-боевых задач экипажи кораблей в Бискайском заливе провели тренировку по применению средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для отражения средств воздушного нападения условного противника. Кроме того, экипажи кораблей отряда отработали действия по совместному маневрированию в условиях интенсивного судоходства. Также боевые расчеты кораблей в движении по утвержденному маршруту выполнили условный совместный поиск, обнаружение подводных лодок условного противника.

Экипажи кораблей в рамках дальнего морского похода регулярно отрабатывают элементы курсовой задачи в море, проводят плановые корабельные тренировки боевых расчетов и учения по борьбе за живучесть.

Отряд кораблей 14 октября покинул Военную гавань – Балтийск –и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

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