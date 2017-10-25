25.10.2017 (13:29)

В Армении началась плановая замена военнослужащих ЮВО

На российской военной базе в Армении прошла первая отправка увольняемых военнослужащих и их замена на военнослужащих из воинских частей ЮВО и учебных центров других военных округов.

До начала декабря планируется заменить около 1,5 тыс. солдат и сержантов, проходящих службу по призыву. Для отправки военнослужащих из армянского г. Гюмри используются самолеты гражданской авиации, курсирующие по маршрутам основных крупных международных аэропортов городов Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Самара, Екатеринбург, Новосибирск и Хабаровск.

По прибытию в соединение с каждой прибывающей командой проводятся однодневные адаптационные мероприятия. Военные медики осуществляет медицинский осмотр новобранцев, а отдел по работе с личным составом организовывает вводный экскурс по территории воинской части и ознакомление с историей и традициями соединения.

Порядка более 50 процентов военнослужащих, прибывающих в российское соединение в Закавказье по замене, являются подготовленными специалистами и назначаются на должности связистов, разведчиков, кинологов, саперов, снайперов, операторов беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны. Военные психологи проводят тестирование вновь прибывших военнослужащих с использованием современных аппаратно-программных комплексов «АРМ-ВП» по методике изучения «Корсет» с целью выявления адаптационного характера военнослужащих и подготовить рекомендации командирам.

В 2016 году в ходе плановой замены более 40 процентов из прибывших военнослужащих имели высшее и среднее техническое образование, навыки вождения и управления автомобильной и бронетанковой техникой после доподготовки в ДОСААФе.

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