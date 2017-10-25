25.10.2017 (15:14)

Первая команда из 400 новобранцев осеннего призыва отправилась в войска ЮВО из Краснодарского края

Сегодня со сборного пункта Краснодарского края состоялась первая отправка в войска новобранцев призывной кампании «Осень-2017». Около 400 молодых людей направлены для прохождения военной службы в соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО) и других стратегических командований.

Всего до конца этого года из Краснодарского края в войска будут отправлены более 6,5 тыс. новобранцев. Свыше 20% из них — с высшим образованием.

На сборном пункте все призывники обеспечиваются зимним и летним комплектами военной формы одежды. Всем новобранцам выдаются персональные банковские карты, на которые им будет начисляться денежное довольствие.

В ходе осенней призывной кампании, которая завершится 31 декабря, из Краснодарского края будет отправлено более 20 эшелонов с призывниками. На время пути следования каждый новобранец будет обеспечен горячим питанием в пути следования.

По сравнению с прошедшей в этом году весенней призывной кампанией число новобранцев уменьшилось более чем на 1 тыс. человек. Это связано с повышением числа военнослужащих по контракту в частях и соединениях Южного военного округа и других объединенных стратегических командованиях.

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