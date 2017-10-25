Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

25.10.2017 (15:05)

Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО провели электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на дальности около 300 км

Подразделения ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, успешно выполнили электронные пуски ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Соединение было поднято по тревоге в рамках итоговой проверки за летний период обучения, совершило марш на штатной технике и развернуло комплексы в заданном районе на неподготовленном участке местности.

Учебные электронные пуски ракет проведены по целям, имитирующим важные объекты условного противника, расположенным на дальности от 200 до 300 км.

Помимо электронных пусков были отработаны вопросы оперативной смены района боевого применения.

Кроме того, в рамках контрольных мероприятий военнослужащие ракетного соединения сдали зачеты по индивидуальной профессиональной подготовке, знанию руководящих документов и сдали зачеты по физической подготовке.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Пуск , Проверка боеготовности
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false