25.10.2017 (15:05)

Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО провели электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на дальности около 300 км

Подразделения ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, успешно выполнили электронные пуски ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Соединение было поднято по тревоге в рамках итоговой проверки за летний период обучения, совершило марш на штатной технике и развернуло комплексы в заданном районе на неподготовленном участке местности.

Учебные электронные пуски ракет проведены по целям, имитирующим важные объекты условного противника, расположенным на дальности от 200 до 300 км.

Помимо электронных пусков были отработаны вопросы оперативной смены района боевого применения.

Кроме того, в рамках контрольных мероприятий военнослужащие ракетного соединения сдали зачеты по индивидуальной профессиональной подготовке, знанию руководящих документов и сдали зачеты по физической подготовке.

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