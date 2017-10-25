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25.10.2017 (13:15)

Российские зенитчики прибыли в пункт постоянной дислокации в Армении после боевых стрельб из ЗРК С-300В на полигоне Капустин Яр

Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения российской военной базы в Армении на полигоне Капустин Яр в Астраханской области завершили полевой выход в ходе которого совершили боевые пуски из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300В и прибыли в пункт постоянной дислокации.

За недельный период зенитчики получили допуск к боевым стрельбам, сдав зачеты и нормативы по технической и специальной подготовке и на оценку «хорошо» выполнили боевые стрельбы из ЗРК С-300В в ходе проведения дивизионных тактических учений.

Зенитно-ракетные батареи С-300В на тактических учениях впервые выполнили боевые пуски по мишеням, имитирующим активные действия условного противника, выпущенным со стратегических бомбардировщиков.

Всего к мероприятиям полевого выхода зенитчиков было привлечено более 150 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Капустин Яр , Южный военный округ , Армения
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