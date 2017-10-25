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25.10.2017 (14:52)

Первые новобранцы из Сочи убыли для прохождения военной службы в воинские части ЮВО

Первые 26 новобранцев, призванных сочинским военным комиссариатом, убыли для прохождения военной службы в воинские части Южного военного округа (ЮВО).

Торжественные проводы молодого пополнения прошли на сборном пункте военкомата. Защитников Отечества со знаменательным событием в жизни пришли поздравить более 100 человек –– близкие родственники, друзья и знакомые. С напутствующими словами перед ребятами выступили представители городской и районных администраций, общественных ветеранских организаций, казачества, а также юнармейцы.

«В последние года авторитет наших Вооруженных Сил, престиж военной службы растет, молодые ребята с охотой и желанием идут в нашу армию», –– отметил военный комиссар города Евгений Ефанов.

Новобранцы будут прибывать к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом. На всем пути следования они будут обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам. Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый молодой военнослужащий получит именную банковскую карточку, на которую ему в течение всей военной службы будет перечисляться положенное денежное довольствие.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ
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