25.10.2017 (14:45)
Выпускники школы снайперов ВВО готовы пополнить войска
Специалисты снайперского дела готовятся пополнить соединения и воинские части Восточного военного округа.
На учебно-тренировочном комплексе Князе-Волконский под Хабаровском военнослужащие окружной школы снайперов в ходе экзаменационных стрельб поразили более тысячи мишеней.
Снайперы выполняли упражнения контрольных стрельб на дистанциях от 100 до 1200 метров в различных условиях в дневное и ночное время суток.
В ходе итоговых испытаний выпускники школы снайперов также отработали ряд разведывательных задач, стрельбу после физической нагрузки, а также нормативы по оборудованию и маскировке позиций для снайперской пары.
Помимо специальной подготовки снайперы сдали зачеты по общевоинским дисциплинам, в том числе тактике, защите от оружия массового поражения, медицинской и физической подготовкам.