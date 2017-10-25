Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

25.10.2017 (14:45)

Выпускники школы снайперов ВВО готовы пополнить войска

Специалисты снайперского дела готовятся пополнить соединения и воинские части Восточного военного округа.

На учебно-тренировочном комплексе Князе-Волконский под Хабаровском военнослужащие окружной школы снайперов в ходе экзаменационных стрельб поразили более тысячи мишеней.

Снайперы выполняли упражнения контрольных стрельб на дистанциях от 100 до 1200 метров в различных условиях в дневное и ночное время суток.

В ходе итоговых испытаний выпускники школы снайперов также отработали ряд разведывательных задач, стрельбу после физической нагрузки, а также нормативы по оборудованию и маскировке позиций для снайперской пары.

Помимо специальной подготовки снайперы сдали зачеты по общевоинским дисциплинам, в том числе тактике, защите от оружия массового поражения, медицинской и физической подготовкам.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Снайперские подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false