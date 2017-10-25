25.10.2017 (13:00)

Экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа отработали дозаправку в небе

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) отработали полёты с дозаправкой в небе над Воронежской областью.

К выполнению полетного задания было привлечено более 10 бомбардировщиков. Дозаправка в воздухе –– наиболее сложный элемент лётной подготовки, овладение им позволяет значительно увеличить боевой радиус действия авиации при решении боевых задач в ходе дальних перелетов.

Полёты проходили в сложных метеорологических условиях в дневное и ночное время в составе пар и под прикрытием истребителей Миг-29СМТ.

Сама дозаправка выполнялась на высотах от 4 до 6 тыс. метров на скорости более 700 километров в час. Расстояние между самолетами и воздушными танкерами Ил-78 не превышало 20 метров.

Всего за время проведения тренировочных полетов экипажи совершили свыше 50 самолетовылетов и отработали около 20 вводных задач по решению нештатных ситуаций в воздухе.

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