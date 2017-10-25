25.10.2017 (12:45)

Более 11 тыс. прыжков выполнил спецназ ЗВО в летнем периоде обучения

Военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Тамбовской области, выполнили более 11 тысяч прыжков с парашютом в ходе воздушно-десантной подготовки в летнем периоде обучения.

Занятия проходили в течение 5 месяцев на базе тактического полигона в Тамбовской области.

Каждый военнослужащий выполнил от 4 до 10 прыжков. В рамках обучения разведчики выполнили более 6 тысяч десантирований с вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» и групповых прыжков с самолета АН-26, что на 15% больше показателей аналогичного периода 2016 года. Также разведчики совершили более 5 тысяч затяжных прыжков с парашютными системами Д-6 с высоты от 1700 до 2200 метров.

Десантирование выполнялось на парашютных системах Д-5, Д-10, спортивных управляемых парашютах «Мальва» с оружием и дополнительным снаряжением, в которое входили специальные десантные контейнеры.

Особенностью десантной подготовки в этом учебном периоде стало совершение 30% прыжков на ограниченные площадки и водные поверхности с ориентированием на местности и скрытным выдвижением к объектам условного противника в полной экипировке.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице