25.10.2017 (12:22)

Военнослужащие горной бригады ЮВО готовят лошадей к зиме

В войсках Южного военного округа продолжается перевод вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации.

В уникальном подразделении ЮВО –– вьючно-транспортном взводе отдельной (горной) мотострелковой бригады, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике, –– в рамках данных мероприятий военнослужащие готовят к этому времени года и животных.

Все лошади подковываются на зимние подковы с шипами. В штатной кузнице специалисты производят ремонт сбруи и выковку подков. Службой материально-технического обеспечения (МТО) бригады выполнен завоз более 150 тонн сена и более 15 тонн овса. Для поддержания иммунитета животных в холодное время года получены витамины, специалистами ветеринарной службы проведена обязательная вакцинация. Из летних навесов животных перевели в подготовленные, утепленные зимние стойла.

В подразделении «проходит службу» более 80 вьючных лошадей (карачаевской и монгольской породы), которые в процессе тренировок формируются в связки из четырех лошадей. Каждая связка животных способна переносить более 300 кг груза и совершать суточный переход 25-30 км. На полигоне проводятся специальные выездки, где лошадей приучают к работе в условиях высокогорья, к звукам выстрелов и разрывов гранат.

В текущем году в ходе проведения героико-патриотической акции «Вахта памяти» в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии военнослужащие сводного поискового отряда ЮВО широко использовали лошадей карачаевской породы из состава вьючного взвода. Эти выносливые и сильные животные за период проведения акции прошли более 300 км, свыше 20 раз преодолевали высоту 3500 м, при этом перевезли около 600 кг грузов.

Работа по перевозке лошадьми грузов была организована как на подъем, так и на спуск. Лошади вьючного взвода поднимали в горы альпинистское снаряжение, продукты питания, оборудование для горного лагеря, а спускали — найденные фрагменты вооружения, боеприпасов и останки погибших воинов.

Использование лошадей в условиях высокогорья и бездорожья, по оценкам участников акции «Вахта памяти», явилось единственно возможным способом перевозки тяжелых грузов.

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