25.10.2017 (12:05)

Ротация российских миротворческих батальонов в Приднестровье завершена в полном объеме

В Приднестровье завершилась плановая ротация мотострелковых батальонов Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в Зоне безопасности.

Личный состав мотострелкового батальона, который готовился в течение 2017 учебного года на базе ОГРВ ПРРМ, в полном объеме завершил ротацию в Зоне безопасности.

Военнослужащие заступили на боевое дежурство на 15 миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах, расположенных в Центральном и Южном участках Зоны безопасности.

Мотострелковый батальон ОГРВ ПРРМ, поэтапно заступивший в Зону безопасности (протяженность 225 километров и до 20 километров в ширину), будет выполнять миротворческую миссию в течение года.

Военнослужащие мотострелкового батальона, вышедшего из состава совместных миротворческих сил, прибыли в пункт постоянной дислокации, приняли казарменное помещение и получили задачи на подготовительный период. В течение года мотострелковый батальон будет обучаться на базе ОГРВ ПРРМ по основным предметам боевой подготовки, а также по предметам специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице