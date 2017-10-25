25.10.2017 (11:47)

В Тамбовской области военнослужащие спецназа ЗВО штурмовали укрепленное здание с помощью «живой лестницы»

Подразделение специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в рамках проведения тактико-специального занятия провело штурм укрепленного здания «Крепость» в Тамбовской области.

По замыслу тренировки разведывательной группе подразделения специального назначения ЗВО было необходимо организовать засаду на колонну техники неприятеля с использованием боевых квадроциклов, задержать продвижение колонны и завладеть данными с указанием местоположения засекреченного командного пункта.

В ходе выполнения задачи провели огневой налет на наблюдательный пост, проникновение групп на базу условного противника с отработкой задач по огневой поддержке при преодолении огненно-штурмовой полосы и захватили «Крепость». При штурме укрепленного многоэтажного здания тактические группы отработали захват командного пункта «противника» через окна 2-го этажа с помощью тактического приема «живая лестница».

Особенностью организации штурма с помощью такого тактического приема является слаженность действий всех членов группы, высокие физические качества и молниеносная организация.

Всего в тактико-специальных занятиях на полигоне приняли участие свыше 100 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице