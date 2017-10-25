25.10.2017 (11:25)

Командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность артиллерийского соединения в Ингушетии

Рабочая поездка командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова в соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии началась с проверки боевой готовности артиллерийского соединения, дислоцированного в Ингушетии.

Генерал-полковник А.Дворников оценил состояние приказарменной учебно-материальной базы, а также побывал на контрольном занятии с артиллерийскими расчетами артиллерийской и реактивной батарей.

Командующему войсками ЮВО военнослужащие соединения представили собственные технические разработки, позволяющие существенно повысить эффективность прицельного артиллерийского огня.

Также артиллеристы впервые в ходе ночных занятий применили приборы наблюдения современных танков, приданных им в состав тактических групп, для разведки целей на больших дальностях.

«Нестандартные подходы и нешаблонные решения, нацеленные на повышение качества боевой подготовки должны поощряться командованием и получать от него поддержку», – отметил генерал-полковник А.Дворников.

По решению командующего войсками ЮВО на окружном оперативном мобилизационном сборе по окончании учебного года командирам соединений и воинских частей округа будут представлены свежие идеи инициативных военнослужащих округа, выявленные в ходе итоговой проверки за 2017 учебный год.

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