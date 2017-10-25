25.10.2017 (11:00)

В Северной Осетии проведены ночные боевые стрельбы артиллерии большой мощности в рамках итоговой проверки соединения 58-й армии

В Северной Осетии в рамках итоговой проверки соединения 58-й общевойсковой армии проведены ночные боевые стрельбы артиллерии большой мощности.

Накануне личный состав артиллерийского соединения совершил 50-километровый марш в составе механизированных колонн из пункта постоянной дислокации в Ингушетии на общевойсковой полигон Тарское.

Работу разведывательных огневых контуров оценил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников. Применение средств разведки и беспилотных летательных аппаратов существенно осложняли темная ночь и густой туман. В этих условиях артиллеристы применили переносной радиолокационный комплекс разведки «Аистенок» в целях обнаружения разрыва снарядов и корректировки стрельбы.

Отметив нестандартный подход к организации стрельбы, командующий войсками ЮВО обратил внимание на выполнение маскировки пунктов управления огнем.

«Современные технические средства разведки и управления огнем артиллерии позволяют это делать с закрытых, глубоко замаскированных позиций», – пояснил генерал-полковник А.Дворников.

В контрольных стрельбах были задействованы батареи артиллерийских орудий большой мощности - 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка», а также реактивные системы залпового огня БМ21 «Град» и 9К57 «Ураган".

Также на полигоне Тарское генерал-полковник А.Дворников оценил действия в учебном бою командира роты мотострелкового соединения, дислоцированного в г. Владикавказе. Офицерам тактической группы пришлось действовать по неожиданным вводным командующего, применяя свои навыки, а также подчиненные силы и средства в борьбе с условными бандгруппами, использующими тактику незаконных вооруженных формирований.

В ходе рабочей поездки в соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии командующий войсками ЮВО также проверит выполнение мероприятий итоговой проверки за 2017-й учебный год в 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чеченской республике.

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