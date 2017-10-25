25.10.2017 (09:55)

На полигоне в Амурской области состоялся учебный танковый бой с применением боевых штатных снарядов

В Амурской области в рамках сдачи комплексной контрольной проверки состоялась боевая стрельба штатными снарядами из танков Т-72Б3. Мероприятие боевой подготовки прошло в ходе розыгрыша условного танкового боя.

Накануне по решению комиссии штаба Сухопутных войск танкисты Приамурского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) были подняты по тревоге и переброшены на полигон Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Переброска танков с задействованием тягачей недавно созданного батальона тяжелых многоосных машин состоялась для создания реальной незнакомой обстановки в тактических действиях танкистов.

Стрельба велась в движении из 125 мм пушки и 7,62 мм пулемета по танкам и противотанковым средствам условного противника, которые обозначали движущие и статические мишени. Маневры проводились в дневное и ночное время суток с использованием многоканального тепловизионного прицельного приспособления наводчика «Сосна-У». Для создания реальности обстановки использовались средства имитации боя.

По результатам стрельб танкисты показали высокие результаты.

В мероприятии было задействовано около 30 единиц боевой техники.

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