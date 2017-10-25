25.10.2017 (10:22)

Военнослужащие Вооруженных Сил России и Индии в ходе учения «Индра-2017» отразили нападение террористов на гуманитарный конвой

Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа и военнослужащие Вооруженных сил Индии в рамках двустороннего межвидового учения «ИНДРА-2017» на полигоне «Сергеевский» отразили нападение условных террористов на гуманитарный конвой в городе.

В рамках береговой части международного учения «ИНДРА-2017» подразделения общевойсковой армии ВВО и военнослужащие корпуса береговых войск ВС Индии на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае отработали практические задачи по ликвидации группы условных террористов, которые в условиях города совершили вооруженное нападение на охраняемый гуманитарный конвой.

По сценарию учения террористическая группа численностью до 40 человек с использованием минированного автомобиля совершила нападение на военную колонну в момент выдачи гуманитарной помощи местному населению. Охранение гуманитарного конвоя под интенсивным огнем противника вынуждено было отступить и перейти в оборону. С целью нейтрализации отряда террористов проведена совместная международная операция, в ходе которой российские и индийские подразделения блокировали населенный пункт. Для уничтожения подкрепления, направленного террористам, применены самоходные и буксируемые артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня «Град». Действия сухопутных подразделений по зачистке городских кварталов от террористов были поддержаны тактическим десантом, высаженным с вертолётов Ми-8 АМТШ.

Сегодня же, накануне начала этапа учения, который предусматривает выполнение боевой стрельбы, российские и индийские военнослужащие провели выверку и пристрелку вооружения бронетехники.

Справочно:

В текущем году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

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