25.10.2017 (07:40)

В акватории залива Петра Великого стартовала морская часть российско-индийского учения «Индра-2017»

Сегодня в соответствии с планом первого межвидового российско-индийского учения «ИНДРА-2017» в полигонах Тихоокеанского флота корабли ВМФ России и ВМС Индии приступили к отработке задач морского этапа учения.

В акватории залива Петра Великого был сформирован совместный российско-индийский отряд кораблей, в который вошли большой десантный корабль «Адмирал Невельской» и малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», а также фрегат «Сатпура» и корвет «Кадматт».

Базовые тральщики Тихоокеанского флота БТЩ-245 и БТЩ-256 обеспечили проводку международного отряда за тралами.

В море корабли двух стран отработали совместное маневрирование и провели тренировку по организации связи.

Сегодня же досмотровые группы Тихоокеанского флота и ВМС Индии приняли участие в эпизоде учения по контролю над морским судоходством, в ходе которого отрабатывались стандартные международные процедуры и навыки морских пехотинцев при проведении досмотровой операции подозрительного судна. Действия групп обеспечивали противодиверсионный катер и морской буксир ТОФ.

В течение дня корабли с привлечением вертолётов ВМФ России и ВМС Индии проведут совместное фотографирование в составе различных строёв, а вечером экипажи потренируются в организации охраны и обороны отряда при стоянке на незащищенном рейде. Действия сил в море по плану учения продолжится 26 октября.

Справочно:

В текущем году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

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