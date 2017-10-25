25.10.2017 (06:50)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и президент Родриго Дутерте приняли участие в церемонии передачи филиппинской стороне партии продукции военного назначения

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте в среду приняли участие в церемонии передачи филиппинской стороне партии продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, а также армейских грузовиков, поставленных из Российской Федерации.

Церемония прошла в порту Манилы на борту БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота России. Ранее в среду глава военного ведомства России, находящийся на Филиппинах с официальным визитом, возложил венок к памятнику национальному герою страны Хосе Протасио Рисалю.

Во вторник было подписано соглашение между правительствами России и Филиппин о военно-техническом сотрудничестве. Подписи под документом поставили Сергей Шойгу и глава военного ведомства Филиппин Делфин Лорензана. Соглашение было подписано на полях Четвертого совещания министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс») в Кларке (Филиппины).

Справочно:

Отряд кораблей ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова, в составе БПК «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Борис Бутома» прибыл в Манилу несколько дней назад.

Всего, моряки ТОФ за время похода, который продлится около четырех месяцев, совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР. Планируется, что заход российских кораблей в Манилу продлится до 26 октября.

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