25.10.2017 (06:07)
Более 50 дальних Арктических рейсов совершили экипажи вертолетов Ми-26 ВВО в 2017 году
Вертолеты Ми-26 авиабазы армейской авиации ВВО, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили в 2017 году более 50 рейсов в арктической зоне на дальние расстояния.
В арктические гарнизоны округа, дислоцированные на Мысе Шмидта и острове Врангеля, было доставлено около 600 тонн грузов, в частности, медикаментов, продовольствия и строительных материалов, перевезено более полутысячи военнослужащих и представителей строительных организаций.
Также были проведены уникальные операции по переброске в Арктику оборудования для резки и прессования металлолома, для очистки территории острова Врангеля от металлического мусора.
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