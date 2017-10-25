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25.10.2017 (06:07)

Более 50 дальних Арктических рейсов совершили экипажи вертолетов Ми-26 ВВО в 2017 году

Вертолеты Ми-26 авиабазы армейской авиации ВВО, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили в 2017 году более 50 рейсов в арктической зоне на дальние расстояния.

В арктические гарнизоны округа, дислоцированные на Мысе Шмидта и острове Врангеля, было доставлено около 600 тонн грузов, в частности, медикаментов, продовольствия и строительных материалов, перевезено более полутысячи военнослужащих и представителей строительных организаций.

Также были проведены уникальные операции по переброске в Арктику оборудования для резки и прессования металлолома, для очистки территории острова Врангеля от металлического мусора.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Армейская авиация , Восточный военный округ
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