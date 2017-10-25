25.10.2017 (05:44)

В Вилючинске стартовал традиционный хоккейный турнир на кубок командующего Подводными силами ТОФ

В городе Вилючинске стартовал традиционный хоккейный турнир на кубок командующего Подводными силами Тихоокеанского флота.

В своей первой игре сборная команда моряков-подводников хоккейного клуба «Океан» встречалась с давним и принципиальным соперником сборной командой Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району ХК «Пограничник Северо-Востока» из города Петропавловска - Камчатского.

Встреча проходила в равной и упорной борьбе, и к началу третьего периода счет встречи был равный 7-7. Только в заключительном периоде хоккеисты «Океана» смогли переломить ход встречи в свою пользу, забив ряд безответных шайб. Итоговый счёт встречи 15-9 в пользу ХК «Океан».

В этом году в хоккейном турнире на кубок командующего Подводными силами ТОФ принимают участие 12 сильнейших команд из городов Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска. Все игры проходят на ледовом катке «Айсберг» г. Вилючинска.

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