25.10.2017 (00:46)

Вертолеты корабельного базирования осуществили около 150 посадок на палубу новейшего ледокола «Илья Муромец»

Главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв заслушал доклады начальников профильных управлений Главного командования Военно-Морского Флота о ходе государственных испытаний новейшего ледокола проекта 21180 «Илья Муромец», которые в настоящее время проходят в полигонах Балтийского моря.

Это первый корабль подобного типа, построенный целенаправленно для ВМФ России на Санкт-Петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи».

На совещании было отмечено, что экипаж «Ильи Муромца», представители предприятия, члены государственной комиссии и морские летчики обеспечили успешное проведение испытаний, которые включали в себя взлет и посадку вертолета корабельного базирования на площадку ледокола. А так же проверку Систем крепления и условия временного базирования вентокрылых машин.

Всего вертолеты корабельного базирования осуществили около 150 посадок и взлетов с палубы корабля.

В ближайшее время, завершив комплекс работ по проверке бортовых систем жизнеобеспечения, оборудования для работы с грузом, буксировочных устройств, радионавигационных средств и средств связи, судно прибудет на предприятие «Адмиралтейские верфи» для, положенной после испытаний, ревизии технических средств

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