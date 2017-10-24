24.10.2017 (21:41)

Более 30 самолетов Ил-76 перебазировались на оперативные аэродромы в рамках учения ВТА

Более 30 экипажей самолетов Ил-76 выполнили перебазирование с аэродромов дислокации на оперативные аэродромы в Краснодарском крае в рамках летно-тактического учения Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

Во время выполнения полетных заданий экипажи ВТА преодолели от 500 до 2000 километров.

Всего в учении будет задействовано более 50 единиц авиационной техники военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной и специальной авиации.

Справочно

Сегодня в рамках летно-тактического учения было поднято по тревоге Тверское соединение военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. В высшие степени боеготовности были приведены авиационные полки соединения ВТА в Тверской, Псковской и Ростовской областях. Помимо этого, в рамках проводимого учения, по тревоге были подняты подразделения двух десантно-штурмовых дивизий Воздушно-десантных войск, дислоцируемые в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

В рамках ЛТУ экипажи ВТА выполнят задачи перебазирования авиационной техники на оперативные аэродромы, переброски личного состава и военной техники на большие расстояния.

Плановое летно-тактическое учение с соединением ВТА проходит под руководством командующего Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

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