24.10.2017 (21:27)

Подразделения двух десантно-штурмовых дивизий ВДВ подняты по тревоге в рамках совместного летно-тактического учения с соединением ВТА

Подразделения двух десантно-штурмовых дивизий Воздушно-десантных войск (ВДВ) России подняты по тревоге в рамках совместного летно-тактического учения, которое началось сегодня с одним из соединений Военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС.

В высшие степени боеготовности были приведены части и соединения ВДВ, дислоцируемые в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

В настоящее время подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) совершили 200-километровые марши, прибыли в районы ожидания вблизи аэродромов погрузки, где приступили к отработке задач по подготовке личного состава к десантированию.

«Согласно плану подготовки войск на 2017 год запланировано совместное учение частей и соединений Военно-транспортной авиации и ВДВ по переброске войск на большие расстояние с десантированием парашютным способом на незнакомые площадки приземления», —сказал врио заместителя командующего ВДВ России по воздушно-десантной подготовке полковник Михаил Осипенко.

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