24.10.2017 (19:40)

Храму преподобного Сергия Радонежского в комплексе зданий Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве переданы православные святыни

Храм преподобного Сергия Радонежского в комплексе зданий военного ведомства на Фрунзенской набережной в Москве открылся в 2015 году. Под него отведено отдельное помещение в одном из корпусов, где все оборудовано по строгим церковным канонам, с алтарной частью, иконостасом, паникадилом (центральной храмовой люстрой).

В свое время проект планировки, оформления и оборудования храма был разработан совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.

Свое место в храме отныне займет и ковчег с мощами святых Киево-Печерских угодников Божиих и частицей облачения для иконы святого Иоанна Кронштадского.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский определён небесным покровителем финансово-экономической службы Вооруженных Сил России.

Символично, что передача святых реликвий состоялась в дни празднования 99-й годовщины этой службы. Участие в мероприятии приняла заместитель Министра обороны Татьяна Шевцова, руководители департаментов финансово-экономического блока военного ведомства, начальник Главного управления военной полиции Минобороны генерал-лейтенант Владимир Ивановский, представители центральных органов военного управления.

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов отслужил благодарственный молебен по случаю 99-й годовщины финансово-экономической службы, а также в честь передачи мощей святых угодников Божьих, преподобных отцов Киево-Печерских, и частицы облачения святого праведного Иоанна Кронштадтского храму преподобного Сергия Радонежского.

«Это день величайшего духовного праздника, –– подчеркнул протоиерей Сергий Привалов по завершении мероприятия. –– Когда святые угодники Божии своими мощами пребывают в храме, это событие над миром».

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