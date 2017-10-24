24.10.2017 (18:50)

В Крыму завершается полевой выход отдельного морского инженерного полка Черноморского флота

Личный состав полка морского инженерного полка Черноморского флота (ЧФ) завершает выполнение задач на полигоне, расположенном на побережье озера Донузлав в районе поселка Новоозерное (Крым).

В рамках полевого выхода военнослужащие отработали действия по развертыванию пункта управления полка, выполнению мероприятий по маскировке и скрытию сил в районах сосредоточения, охране и обороне лагеря в условиях деятельности авиации, диверсионно-разведывательных групп и угрозы высадки морского десанта условного противника.

В соответствие с предназначением морской инженерный полк ЧФ способен решать задачи по фортификационному оборудованию рубежей и позиций, устройству различных видов заграждений, минированию и разминированию местности и объектов.

Личный состав отработает вопросы подготовки и содержания маршрутов передвижения сил, в том числе через водные преграды, водоочистку и электроснабжение сил в полевых условиях, водолазное обеспечение инженерных работ.

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