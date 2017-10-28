28.10.2017 (13:46)

Воспитанники МСВУ стали победителями всероссийского конкурса рисунков «Мир науки глазами детей»

Конкурс «Мир науки глазами детей» в этом году проводился Министерством образования и науки Российской Федерации, Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова при поддержке Правительства города Москвы в рамках VII Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+».

Награждение победителей конкурса проходило в здании Фундаментальной библиотеки МГУ в рамках закрытия VII Всероссийского Фестиваля науки.

Рисунки на конкурс, посвященные различным областям науки, прислали ребята не только из всей России, но и из стран СНГ.

Московское суворовское военное училище на конкурсе представляли суворовцы, выполнившие свои работы под руководством преподавателя ИЗО Татьяны Викторовны Коротковой:

Даниил Гулий, Артур Зеленский (3-й учебный курс) получили специальные сертификаты участников конкурса, а суворовцы Виктор Зиновьев, Алихан Хараев (7-й учебный курс) стали победителями и награждены дипломами победителей и эксклюзивными подарками.

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