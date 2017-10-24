24.10.2017 (18:45)

Драмтеатр ЧФ примет участие в фестивале Минобороны РФ «Звездная маска» в Москве

Артисты театра Черноморского флота имени Бориса Лавренева завершают подготовку к фестивалю драматических театров Минобороны России «Звездная маска», который традиционно пройдет в ноябре на сцене Центрального академического театра Российской армии.

Черноморцы весьма успешно показывают себя на фестивальной сцене, в их коллекции призов и дипломов три «звездных» кубка. Члены жюри и столичные зрители по достоинству оценили такие работы флотского театра, как «Стоянка в Нагасаки», «Не покидай меня», «Я жду тебя на Графской».

В этом году театр Черноморского флота везет на суд зрителей спектакль «Тартюф» по пьесе Мольера.

Подготовка к переезду труппы и декораций практически завершена, черноморцы готовы к встрече со зрителями, борьбе за «Звездную маску» и обмену опытом с коллегами – артистами армейских и флотских театров.

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