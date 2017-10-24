24.10.2017 (18:15)
Военнослужащие получают платежные карты «Мир»
В рамках выполнения требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ кредитные учреждения обязаны до 1 июля 2018 года обеспечить выдачу платежных карт «Мир» клиентам, получающим выплаты за счет средств бюджетной системы Российской Федерации.
С 1 июля 2018 года денежное довольствие на карты иных платежных систем, отличных от Национальной системы платежных карт «Мир», кредитными учреждениями зачисляться не будет.
Для военнослужащих-держателей карт «Мир» предусмотрены дисконтные программы и программы лояльности в фирменных магазинах «Военторг».