24.10.2017 (18:15)

Военнослужащие получают платежные карты «Мир»

В рамках выполнения требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ кредитные учреждения обязаны до 1 июля 2018 года обеспечить выдачу платежных карт «Мир» клиентам, получающим выплаты за счет средств бюджетной системы Российской Федерации.

С 1 июля 2018 года денежное довольствие на карты иных платежных систем, отличных от Национальной системы платежных карт «Мир», кредитными учреждениями зачисляться не будет.

Для военнослужащих-держателей карт «Мир» предусмотрены дисконтные программы и программы лояльности в фирменных магазинах «Военторг».



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