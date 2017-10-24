24.10.2017 (17:58)

Сотрудники Саратовского филиала Оборонлеса внесли вклад в обнаружение ребенка, пропавшего на Кубани

Шестиклассник Алексей Ш., пропавший 22 октября, принимал участие в соревнованиях по ориентированию, проводимых возле станицы Саратовская Краснодарского края. Вечером к точке сбора мальчик и еще одна участница соревнований так и не вышли. 11-летнюю девочку нашли вечером того же дня, а на поиски Алексея отправились сотрудники МЧС России, полиции, волонтеры, казаки, организаторы соревнований, сотрудники Саратовского филиала Оборонлеса и Саратовского лесничества УЛХиП Минобороны России. Всего в поисках ребенка приняло участие около 200 человек и была задействована авиация.

Алексей был обнаружен 23 октября около 18.00 на территории военного полигона на границе Саратовского и Калужского военных лесничеств. Детские следы на недавно пропаханной минерализованной полосе обнаружила поисковая группа сотрудников филиала Оборонлеса - работники пожарно-химической станции Максим Петров, Александр и Владимир Ганчурины, Михаил Алиев под руководством заместителя директора Саратовского филиала Федора Махова. Они и дали сигнал военной авиации прочесать квартал, в который вели обнаруженные ими следы. Спустя 3 часа ребенок был обнаружен.

Мальчика госпитализировали в Краснодарскую краевую больницу для обследования.



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