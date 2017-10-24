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24.10.2017 (17:51)

Корвет «Стойкий» отразил условную торпедную атаку в Балтийском море, применив комплекс «Пакет»

Корвет Балтийского флота «Стойкий» выполнил ряд учебно-боевых задач с применением вооружения корабля в море. В частности, экипаж корвета провел артиллерийские стрельбы по различным целям, а также в дуэльном противостоянии с кораблем условного противника защитился с помощью антиторпед.

Во время проведения учения малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» Балтийской военно-морской базы атаковал корвет торпедным залпом. В свою очередь, экипаж «Стойкого» с помощью гидроакустических средств идентифицировал угрозу, выполнил противоторпедный маневр и выпустил две антиторпеды из стоящего на вооружении корабля комплекса «Пакет». По данным объективного контроля, ответный залп корвета уничтожил учебные торпеды, выпущенные с МПК «Кабардино-Балкария».

Выход в море завершился выполнением задач по противодиверсионной обороне. Моряки провели внутрикорабельную тренировку по борьбе за живучесть корабля.

Справочно:

Противолодочный комплекс «Пакет» предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля. Комплекс состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в противолодочном и антиторпедном вариантах. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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