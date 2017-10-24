24.10.2017 (17:24)

Более 50 самоходных понтонов поступят в ЦВО по гособоронзаказу до конца года

Более 50 самоходных понтонов поступят по гособоронзаказу до конца года на вооружение железнодорожных войск Центрального военного округа.

Понтоны предназначены для буксировки паромов или отдельных секций наплавных железнодорожных мостов, состоящих на вооружении железнодорожных войск. Возможности новой техники обеспечивают транспортировку элементов гидротехнических сооружений на водных объектах с высотой волны до 1,2 метра.

Понтоны поступят на вооружение железнодорожных бригад Центрального военного округа, дислоцированных на Урале и в Сибири.

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