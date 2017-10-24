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24.10.2017 (17:17)

В Башкирии состоялась первая отправка призывников к местам прохождения службы

В Башкирии состоялась первая в осенней призывной кампании 2017 года отправка призывников к местам прохождения военной службы.

Провожать призывников в республиканский сборный пункт пришли родственники и друзья, представители патриотических организаций. В своем напутственном слове военный комиссар региона Игорь Харченко пожелал новобранцам удачи и успехов.  Всего было отправлено к местам службы 109 человек.

Во время осенней призывной кампании военные комиссариаты субъектов РФ, где дислоцируются воинские части и соединения Центрального военного округа, призовут более 60 тыс. человек, из них 5 тыс. человек будет призваны из Республики Башкортостан.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Призывник , Центральный военный округ
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