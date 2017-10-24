24.10.2017 (16:45)

На базе Военной академии РХБ защиты проведена областная военно-патриотическая акция «День призывника»

На базе Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко проведена областная военно-патриотическая акция «День призывника».

В акции приняли участие более 300 ребят призывного возраста, допризывная молодёжь муниципальных образовательных учреждений, представители Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи «Патриот», Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и Костромского кадетского корпуса.

Перед ребятами выступили помощник начальника войск РХБ защиты ВС РФ полковник Олег Болтыков и заместитель начальника академии по работе с личным составом полковник Игорь Полищук, а также представители военного комиссариата и администрации Костромской области.

Участникам акции продемонстрирована выставка специальной военной техники и вооружения войск РХБ защиты, показаны образцы экипировки военнослужащего, организован просмотр видео фильма об академии.

Ребята своими глазами увидели условия службы и быта курсантов, побывали на занятиях по предметам боевой и специальной подготовки, учебных лабораториях, в классах автомобильной подготовки и огнемётно-тренажёрном комплексе.

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