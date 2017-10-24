24.10.2017 (16:39)

Реализация намеченных планов взаимодействия РФ и КНР выведет двусторонние отношения двух стран на качественно новый уровень

На полях IV Совещания глав военных ведомств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс») Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился со своим китайским коллегой генерал-полковником Чан Ваньцюанем.

«Ранее мы определили перспективы нашего взаимодействия, обозначили план его последовательного расширения. Реализация намеченных шагов позволит в течение предстоящих трех лет вывести двусторонние отношения на новый качественный уровень», — отметил в ходе беседы Сергей Шойгу.

Оценивая итоги Совещания, Министр обороны России подчеркнул, что в формате «СМОА плюс» были плодотворно обсуждены проблемы глобальной и региональной безопасности.

«Наши с вами оценки сложившейся ситуации во многом совпадают. Считаю это хорошим знаком, имеющим ключевое значение для дальнейшего укрепления российско-китайских связей», — заявил Сергей Шойгу.

Он отметил, что регулярные контакты лидеров двух стран служат ориентиром для стратегического взаимодействия во многих сферах, включая военную и военно-техническую.

«Возникающим в результате нестабильной мировой политической обстановки общим угрозам необходимо противодействовать сообща. В связи с этим уделяем особое внимание реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей», — подчеркнул глава российского военного ведомства.

Он пригласил китайских военнослужащих принять участие в запланированных на следующий год Московской конференции по безопасности, военно-техническом форуме «Армия», Армейских международных играх.

Чан Ваньцуань принял приглашения, отметив, что участие в подобных мероприятиях положительно влияет на боевую подготовку войск.

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