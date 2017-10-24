24.10.2017 (16:20)

Десантно-штурмовые дивизии подняты по тревоге в рамках совместного ЛТУ с соединением военно-транспортной авиации

Сегодня подразделения двух десантно-штурмовых дивизий Воздушно-десантных войск (ВДВ) подняты по тревоге в рамках совместного летно-тактического учения с одним из соединений военно-транспортной авиации ВКС России.

Как заявил ВрИО заместителя командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке полковник Михаил Осипенко, совместное учение ВТА и ВДВ по переброске войск на большие расстояние с десантированием парашютным способом на незнакомые площадки приземления проводится согласно Плану подготовки войск на 2017 год.

В высшие степени боеготовности были приведены части и соединения ВДВ, дислоцируемые в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

В настоящее время подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) совершили двухсоткилометровые марши, прибыли в районы ожидания вблизи аэродромов погрузки, где приступили к отработке задач по подготовке личного состава к десантированию.

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