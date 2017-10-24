24.10.2017 (15:47)
В инженерные подразделения ВДВ поступили современные мобильные автономные барокомплексы
В инженерные подразделения соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированных в Волгоградской области, Приморском крае и Республики Бурятия, поступили современные мобильные автономные барокомплексы (МАБ).
Барокомплексы будут применяться для обеспечения водолазных спусков, проведения поисковых и специальных подводно-технических работ, выполнения задач в удаленных районах с необорудованным побережьем и на внутренних водоемах.
С появлением современных МАБов выросли возможности инженерных подразделений ВДВ, сократилось время на подготовку специалистов к водолазным спускам.
Теперь в соединениях можно спускать на различные глубины одновременно до шести водолазов в снаряжении и выполнять весь комплекс специальных водолазных работ с применением необходимого оборудования и инструмента.
Справочно:
МАБ предназначен для использования в районах с умеренно холодным климатом в интервале температур наружного воздуха от -30 до +40 градусов Цельсия.