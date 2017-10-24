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24.10.2017 (14:33)

В Самарской области открыли памятник прославленному соединению спецназа

В Самарской области состоялось торжественное открытие барельефа прославленной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной бригаде специального назначения Центрального военного округа (ЦВО).

Мероприятие было приурочено ко Дню подразделений специального назначения, который отмечается в России 24 октября. В церемонии открытия памятника приняли участие представители командования ЦВО, военнослужащие бригады, ветераны спецназа и боевых действий, представители общественных организаций, юнармейцы, кадеты и школьники.

В основу барельефа лег боевой путь соединения. На нём изображены основные этапы истории со времен Великой Отечественной войны и по сегодняшний день.

Для гостей мероприятия спецназовцы организовали показные выступления по рукопашному бою, налет на условные позиции противника. Также участники церемонии открытия барельефа смогли ознакомиться со статичной выставкой вооружения и военной техники, посмотреть на построение личного состава и награждение наиболее отличившихся военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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