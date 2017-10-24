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24.10.2017 (14:27)

На Балтийском флоте началась контрольная проверка физической подготовки военнослужащих

В соединениях и воинских частях Балтийского флота проходит контрольная проверка состояния физической подготовки.

За последние несколько лет отмечено значительное повышение уровня физической подготовленности военнослужащих флота. В этом году флотские спортсмены занимали призовые места практически во всех видах спартакиады Западного военного округа и достойно представляли округ на чемпионатах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Физическая готовность военнослужащих проверяется по трем основным параметрам: выносливости, силе и быстроте. Проверяемые вправе выбрать для выполнения по одному из упражнений на каждое физическое качество.

Военнослужащие, которые выполнят нормативы на второй квалификационный уровень и выше, в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации будут получать ежемесячное материальное вознаграждение в размере от 15% до 100% от должностного оклада.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот
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