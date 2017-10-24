24.10.2017 (14:18)

Расчеты ЗРС С-300 Восточного военного округа отразили нападение условной ДРГ и выполнили электронные пуски ракет на учении в Хабаровском крае

В Хабаровском крае состоялось тактическое учение с соединением войск противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) по отражению нападения условной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

В ходе практической части мероприятия расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 совершили марш на штатной технике и отработали обустройство позиций на неподготовленной местности.

При совершении марша условная ДРГ устроила засаду на маршруте следования колонны ЗРС С-300 с целью не допустить развертывание комплексов. Военнослужащие отработали задачи по отражению нападения и организации обороны мобильных систем ПВО. С целью создания обстановки, максимально приближенной к реальной, в роли условного противника выступили военнослужащие соединения ПВО округа.

После прибытия в заданный район расчеты отработали задачи по обнаружению, идентификации, сопровождению воздушных целей «противника», затем выполнили электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели.

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