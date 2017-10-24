24.10.2017 (14:09)
Тверское соединение Военно-транспортной авиации поднято по тревоге в рамках летно-тактического учения
Тверское соединение военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил (ВКС) поднято по тревоге в рамках летно-тактического учения.
В высшие степени боеготовности приведены авиационные полки соединения ВТА в Тверской, Псковской и Ростовской областях.
В рамках учения экипажам ВТА предстоит выполнить перебазирование на оперативные аэродромы, а также переброску личного состава и техники на большие расстояния.
Плановое летно-тактическое учение с соединением проходит под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.
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